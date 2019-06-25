Soylu'dan Nagehan'ın o sözlerine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerinin Negehan Alçı tarafından "sandığı küçümseme" olarak nitelendirmesine karşı çıktı. Soylu, sözlerin hadsiz isnat olduğunu söylerken İstanbul'un kararına saygı duyduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik eleştirilerine sert çıktı. Alçı'nın sözlerinin hadsiz bir isnat olduğunu söyleyen Soylu, Ordu Valisi'ne yönelik sözlerin şiddet içerdiğini ve bir siyasetçi olarak eleştiri hakkını kullandığını ifade etti.

Habertürk'teki tartışma programına bağlandı. Kendisinin sözleriyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Soylu, şöyle konuştu: Sandığı küçümsemem, Ömrümüz sandık için mücadeleyle geçtik. Aynı zamanda sandıkla buraya gelmiş birisiyim. Sayın İmamoğlu'na yönelik sözlerim siyasal eleştiri anlamına gelir...

Habertürk'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerine açıklık getirdi. 31 Mart sonrası kıyamet koparanların, kendilerini antidemokratiklikle, hukuksuzlukla suçlayanların dün sevinç çığlıkları attığını söyleyen Soylu, sözlerinin ise sandığın küçümsemek olmadığını ifade etti. Soylu şunları söyledi;

"Hakikaten valiye söylenmemesi gereken bir sözü ortaya koydu. Bundan sonra kadına şiddet, doktora şiddet dedim ve orada kaldım. İmamoğlu ile ilgili veya bir kişiyle ilgili değerlendirme ortaya koymak, Nagehan Hanım'ın sınırları dışındaysa elbette ben de o sınırlara uyayım. Böyle bir şey olur mu Allah rızası için. İstanbul'da böyle bir değerlendirme olmuş. İstanbul'un verdiği karar başımızın üstüne, buna söyleyecek bir şeyimiz yok.

"Valiye sözlü şiddet var"

Diğer taraftan Valiye sözlü şiddeti içeren bir sonuç var. Bundan sonra doktora şiddet, kadına şiddet dedim. Nagehan Hanım'ın söylediği sözün, sandığı küçümsemek üzerine yanlış bir söz olduğunu tam da bu noktada 31 Mart'ta söylenenlerle, Türkiye'de bu haksızlığın nasıl ortaya çıktığının altını çizdim. Valiyi korumak da benim temel görevimdir. Neticede böyle bir kişi belediye başkanı seçilmiştir diye eleştirimi ortaya koymak, bir dokunulmazlık varsa onu da bilelim. Bu bir siyasal eleştiri anlamına gelir. Bu sandığı küçümsemek sözü bana yapılan bir isnattır.

Nagehan Alçı: Siz Adnan Menderes, Demokrat Parti geleneğinden gelen bir siyasetçisiniz. Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmeniz çok değerlidir. Ben de eleştiri hakkımı kullandım.

Süleyman Soylu: Deseydiniz ki 'Süleyman Soylu'nun bu düşüncesini eleştiriyorum'. Ben sandığı küçümsemem. Ömrümüz sandık için mücadeleyle geçtik. Aynı zamanda sandıkla buraya gelmiş birisiyim. Sizin yaptığınız hadsiz bir isnattır, ben de kendimi muhafaza ettim.

Alçı: Ordu Valisi'ne söylenen lafı yanlış buluyorum.

Süleyman Soylu: Ben de yanlış buluyorum. Kadına, doktora şiddet İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir şey değil. Bundan sonra bizim işimiz zor diye bir değerlendirme yaptım. Ben sandığı küçümseme olayının benim açımdan kabul edilemez olduğuna bildiğim ve inandığım için buraya bağlandım.

Nagehan Alçı: Ben sayın Soylu'nun söylemlerini oldukça iyi takip ettiğini düşünüyorum. Sayın Soylu'nun söylemlerinin sağdan biraz aşırı sağa kaydığını görüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz?

Süleyman Soylu: Habertürk'te bir televizyon programında siz de olsaydınız bu soruları değerlendirme imkanına sahip olabilirdik. Benim kendime ait bir siyasal pozisyon tutmam gibi bir şey yapmam sözkonusudur. Ben siyaseti üç aşağı beş yukarı bilmeye çalışan, takip eden bir kişiyim. Partimin politikası neyse o çerçevede adım atarım. Eğer PKK'ya karşı söylediklerimi sert söylemleri ifade ediyorsanız, elbette ki terörle ilgili mücadele eden insanların birtakım haklı değerlendirmeleri yapmaları da vatandaşın takdiridir.

Negahan Alçı: Ben terörle mücadelenizi destekliyorum. Sizinle bir program yapmayı çok arzu ederim.