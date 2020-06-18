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Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'e ateş püskürdü: Bu yazısı namussuzluktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'ün bugün yayınlanan yazısına ilişkin "Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur." şeklinde çok sert ifadeler kullandı.

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Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nun kariyerindeki yükselişi eleştirerek bu yükselişi Bahar Ayvazoğlu'nun konumuna bağladı.

"Bugünden sonra bu namus düşmanını..."

Sosyal medya hesabından çok sert tepki gösteren Bakan Soylu, şunları yazdı:

İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır.

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