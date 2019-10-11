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Soylu: Dünya bize cevap versin, sivilleri kim vurdu?

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İçişleri Bakanı Soylu, ''Türkiye'ye atılan havan mermileri bir egemen devletin ordusundan mı atıldı? Terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar hayır diyorlar. O zaman bu havanın başında kim vardı? Dünya bize cevap versin. Sivilleri kim vurdu?'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dün Türkiye'ye atılan havan mermileri bir egemen devletin ordusundan mı atıldı? Terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar hayır diyorlar. O zaman bu havanın başında kim vardı? Dünya bize cevap versin. Sivilleri kim vurdu? Bana bir isim söylesinler. Söyleyemezler. Her zaman yaptıkları gibi susarlar. Belediye meclis üyesinin evinin bahçesinde bomba mühimmatı bulduk sustular. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam ederiz. PKK PYD ile mücadele edersek bizi DEAŞ'tan kim koruyacakmış. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edip kendi evlatlarıyla bunu sağlayan bizim kahraman ordumuzdan başka birisi değildir. Biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu savaş olarak nitelendirenler ihanet içerisindedirler. 500'e yakın sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.''

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