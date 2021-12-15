Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den Hadise ve Mehmet Dinçerler'e 'Reza Zarrab' bombası
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz magazin programının sunucusu Bircan Bali, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in 'siyah nokta'larını iğrenç bulduğunu ifade etmesinin ardından, Dinçerler'in kendisine cevaben isim vermeden yaptığı Instagram paylaşımına 'Reza Zarrab' imalı çok konuşulacak bir paylaşımla yanıt verdi.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının sivri dilli sunucusu Bircan Bali, Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşmada yeni aşkına değinmesiyle dikkat çeken Hadise’nin sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler’e söylediği sözler sosyal medyada tepki çekti. Bircan Bali, Dinçerler'in Altın Kelebek'teki görüntüsüne ilişkin”Siyah noktalarından midem kalktı! Biraz cildini temizle. Bir maske önereceğim onu yap sevgilinin elini tutmadan önce” sözleri hem sosyal medyanın hem de Dinçerler'in tepkisini çekti. Dinçerler isim vermeden yaptığı paylaşımla Bircan Bali'ye yanıt verirken, Bali'nin ünlü iş insanına verdiği yanıt adeta bomba etkisi yarattı.
Bircan Bali'den, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'e şok sözler! "Midem kalktı"
Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı. Bircan Bali'nin söyledikleri karşısına birçok kişi şaşkına döndü. Bali'ye tepki yağdı. Bali, Altın Kelebek ödüllerinde Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e teşekkür ettiği anlardaki görüntüleri için ilginç bir yorumda bulundu.
"Biraz cildini temizle"
Bali "Öncelikle Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler’i konuşmak istiyorum. Burnumuza soktular. Biraz cildini temizle bak madem bu konuşmayı hazırladın onu çekeceğini biliyorsun o ne? Siyah nokta zehirlenmesi ay... Bir tane maske önereceğim onu yapın sevgilinle çıkmadan önce. Gerçekten siyah noktanızdan midem kalktı" dedi. Bircan Bali'nin bu açıklaması günler sonra gündeme geldi ve tepki çekti.
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Sosyal medya takipçileri "Başka derdin mi yok?" yorumları yağdırdı. Bu tepkilerin ardından iş insanı Mehmet Dinçerler de Bircan Bali'ye isim vermeden üstü kapalı bir paylaşımla yanıt verdi.