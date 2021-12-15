Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den Hadise ve Mehmet Dinçerler'e 'Reza Zarrab' bombası

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının sivri dilli sunucusu Bircan Bali, Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşmada yeni aşkına değinmesiyle dikkat çeken Hadise’nin sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler’e söylediği sözler sosyal medyada tepki çekti. Bircan Bali, Dinçerler'in Altın Kelebek'teki görüntüsüne ilişkin”Siyah noktalarından midem kalktı! Biraz cildini temizle. Bir maske önereceğim onu yap sevgilinin elini tutmadan önce” sözleri hem sosyal medyanın hem de Dinçerler'in tepkisini çekti. Dinçerler isim vermeden yaptığı paylaşımla Bircan Bali'ye yanıt verirken, Bali'nin ünlü iş insanına verdiği yanıt adeta bomba etkisi yarattı.