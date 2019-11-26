Söylemezsem Olmaz programında duygusal anlar Ece Erken gözyaşlarına boğuldu
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında duygusal anlar yaşandı. Ünlü sunucu Ece Erken 'Kadına şiddet'i konuşurken gözyaşlarına boğuldu..
Tüm dünyanın derdi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım tarihi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edilmesi üzerine Beyaz TV'de yayınlanan sunuculuğunu Bircan Bali ile beraber yaptığı Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Ece Erken, gözyaşlarını tutamadı.
Söylemezsem Olmaz programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kadına şiddet üzerine söylediklerinin ardından gözyaşlarına hakim olamayıp ağlamaya başlayan Ece Erken şunları dile getirip, içini döktü:
"Yaşadığım en zor dakikalar" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandır ağlamıyorum. Çok özür diliyorum. Hiç alışık da değilim. Hayatta gülmek de var ağlamak da. Bazıları sıkıntıları ağlayarak bazıları da gülerek geçiriyor. Tekrar kusura bakmayın."
Öte yandan Ece Erken, geçtiğimiz hafta da ıcloud hesabının çalınması üzerine sosyal medyadan isyan etmişti. Instagram hesabından açıklamalar yapan Erken, ağır sözler sarf etmişti.