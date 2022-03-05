Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Bergen'in katili Halis Serbest'ten Belgin Saçılmışer kimdir?
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayınına, Bergen filmiyle ilgili konuşmak için bağlanan, Bergen'in eski eşi ve katili Halis Serbest'ten küfür şoku...
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayınına, Bergen filmiyle ilgili görüşlerini aktarmak için katılan 'Acıların kadını' Bergen'in eski eşi ve katili Halis Serbest, sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali'ye küfür etti. Daha önceki açıklamalarında da Bergen'i öldürdüğü için pişman olmadığını belirterek tepki toplayan Halis serbest, açıklamasını canlı yayında da yineledi ve ardından sunucuların tepki vermesi üzerine küfür edince telefon bağlantısından alındı.
Bergen filminin galası yapılmasının ardından gözler Halis serbest'e çevrildi: Hayatına muhteşem bir ses, onlarca eser ve bolca acı sığdıran ünlü sanatçı Bergen'in hayatını anlatan "Bergen" filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı filmin galası sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu. Filmin galasının yapılmasının ardından gözler, Bergen'in eski eşi Halis Serbest'e çevrildi.
Beyaz TV'de Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunumuyla yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına 1989 yılında öldürülen Türk arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen’in (Belgin Sarılmışer) katili olan eski eşi Halis Serbest konuk oldu.
Canlı yayında küfür etti: Hayatını Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı, “Acıların Kadını” olarak bilinen Bergen’in katili olan eski eşi Halis Serbest, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, galası yapılan ve vizyona giren Bergen filmine ilişkin kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Yaptığı hiçbir şeyden pişman olmadığının altını çizen Serbest, canlı yayında hakaret edip küfür etmeye başlayınca yayından alındı.