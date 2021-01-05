Southampton, Liverpool'u devirdi Ralph Hassenhüttl ağladı

Liverpool, deplasmanda Southampton'a sürpriz bir skorla 1-0 yenildi. Southampton teknik direktörü Ralph Hassenhüttl, son düdüğün çalmasının ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi. Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

Gözyaşlarına hakim olamadı

90 dakikanın sona ermesinin ardından Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, saha içinde diz çöktü ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ralph Hasenhüttl'ün maçın ardından ağlaması futbol dünyasında büyük ses getirdi.

"Southampton'a tebrikler, bunu hak ettiler''

Maçın ardından konuşan Jürgen Klopp, "Southampton'a tebrikler, bunu hak ettiler. Onlardan ne göreceğinizi tam olarak biliyorsunuz, bu yüzden şaşırmayacaksınız ama yine de şaşırmış gibi göründük. Onların istediği gibi oynadık. Baskılarını kırmak için daha iyi olmalıydık." dedi.