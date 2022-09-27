Sosyetik iş kadınının yatak odasından müstehcen videoları! Bakın kim çekmiş?
Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş kadını Ece Kurdoğlu'nun yatak odasındaki müstehcen görüntüleri kayda alındı. Ece Kurdoğlu'nun görüntülerini ise yanında çalışan başka bir kadın kameraya aldı.
Sosyetik iş kadını Ece Kurdoğlu'nun müstehcen görüntüleri, evindeki hizmetlisi Saknoza S. tarafından gizlice video kaydına alındı. Ece Kurdoğlu'nun diğer hizmetli Gülnaz P. tarafından durum fark edilince, iş akdi feshedilen Saknoza S., iş kadını tarafından savcılığa şikayet edildi. Hizmetçi hakkında dava açıldı.
Arbeta Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ece Kurdoğlu, İstanbul Beşiktaş'taki ikamet ediyordu. Genç kadının evinde iki temizlik görevlisi vardı. İddiaya göre 25 Şubat günü hizmetlilerinden Gülnaz P., iş kadınının yanına gelerek diğer hizmetlinin evde gizlice müstehcen videolar çektiğini söyledi.
Kurdoğlu, duydukları sonrası diğer hizmetli Saknoza S.'yi yanına çağırarak durumu sordu. Fakat 36 yaşındaki genç kadın, diğer hizmetlinin kendisini yanlış anladığını söyleyerek iddiaları reddetti.
Müstehcen videolarını çekmiş
İş kadının sırtına ve vücuduna krem sürerken yanlışlıkla video kaydına bastığını söyleyen genç kadın, bu videoyu gören Gülnaz'ın kendisini yanlış anladığını söyledi.