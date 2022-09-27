Sosyetik iş kadınının yatak odasından müstehcen videoları! Bakın kim çekmiş?

Sosyetik iş kadını Ece Kurdoğlu'nun müstehcen görüntüleri, evindeki hizmetlisi Saknoza S. tarafından gizlice video kaydına alındı. Ece Kurdoğlu'nun diğer hizmetli Gülnaz P. tarafından durum fark edilince, iş akdi feshedilen Saknoza S., iş kadını tarafından savcılığa şikayet edildi. Hizmetçi hakkında dava açıldı.