Sosyetik iş insanı Ali Cem Resne haftada 3 gün parti verdi! Komşuları isyan etti
Sosyetik iş insanı Ali Cem Resne, Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında 200 kişilik bir parti daha verdi. Resne'nin komşu isyan etti.
Geçtiğimiz haftalarda sosyetik iş insanı Ali Cem Resne'nin Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında parti düzenlenmişti. Resne, tüm dünyada yaşanan pandemi sonrası eğlence hayatının erken saatte bitmesinin ardından önceki gece yine aynı villada 200 kişilik bir parti daha verdi.
113
Geçtiğimiz hafta yüksek sesten polise şikayette bulunan komşular, bu kez sokaklara kadar inerek, feryat etti.
213
Mahalle sakinlerinden bir hanımefendi, aşağı inerek partiden çıkanlara isyan etti.
313
Resne'nin komşusu olan hanımefendi, "Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Ben çocuklarım ve bütün mahalle uyku uyuyamıyoruz.
413