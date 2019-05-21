Sosyeti dünyasını sarsan haber Deniz Keskin evinde intihar etti

Deniz Keskin'in İstanbul Beykoz'da lüks bir sitede kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Keskin sosyetenin tanınmış isimlerinden olarak biliniyordu.

Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da bulunan evinde intihar etti.

Olay geçtiğimiz cuma günü Beykoz Çubuklu'da bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Sosyetinin tanınmış isimlerinden Deniz Keskin, iddiaya göre oturduğu kendisini iple asarak intihar etti. Keskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Keskin'in ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

4 gün önce fotoğraflar paylaşmıştı

Vefatından 4 gün önce Bozburun'a tatile giden Deniz Keskin'in ölümü sosyetede şok etkisi yarattı.