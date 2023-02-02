Sosyeteyi sarsan ölümde sır perdesini otopsi çözecek! 24 yaşındaki Leyla'ya ne oldu?
Sosyetenin tanınmış isimleri Aslı Çetiner ile işadamı Tahsin Çiftkurt’un kızları Leyla Çiftkurt, İngiltere'deki evinde ölü bulundu. Polisin ilk tespiti, ani kalp durması. Kalp durmasının, gizli bir rahatsızlık mı yoksa başka bir nedenle mi olduğunu otopsi ortaya çıkaracak.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu.
Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca, Londra'daki üniversitesini aramış, okula da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istemiş. Leyla'nın arkadaşları, polis eşliğinde evine girince büyük bir şok yaşamış ve Leyla evinde ölü bulunmuştu.
Leyla Çiftkurt'un ölümüyle ilgili sır perdesi halen aydınlatılamadı. Anne Aslı Çetiner ve baba Tahsin Çiftkurt acı haberi alır almaz Londra'ya gitti. Leyla'nın ölümüyle yıkılan aile üyeleri de İngiltere'ye koştu.
İngiliz polisi; Leyla'nın ölüm nedeni olarak ani kalp durmasını gerekçe gösterdi. Ancak genç kızın kalbinin gizli bir rahatsızlık nedeniyle mi yoksa tetikleyici bir nedenle mi durduğunu belirleyemedi.