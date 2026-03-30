Sosyeteyi sarsan iddia! İş insanı Burak Özberk ihanete mi uğradı?
İş insanı Burak Özberk, 14 yıllık eşi Burçak Özberk’in kendisini iki basketbolcu ile aldattığını iddia ederek 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı. Eşinin ihanetini yazdığı günlük sayesinde öğrendiğini ileri süren Burak Özberk, eşinin kendisini oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin'le aldattığını öne sürdü.
Beykoz Aile Mahkemesi'ne yansıyan boşanma davası, iş dünyası ve spor camiasını ilgilendiren çarpıcı bir aldatma iddiasını gündeme taşıdı.
Kimya sektörü ve tutkal piyasasında tanınan iş insanı Burak Özberk ile Burçak Özberk, 2012 yılında evlendi ve çiftin şu anda 12 yaşında olan bir oğlu oldu. İddiaya göre, evliliğin ilk yıllarında mutlu olan çiftin ilişkisi, Burçak Özberk'in son dönemde eşinden uzaklaşmasıyla bozulmaya başladı. İddiaya göre, Burak Özberk, sürekli yurt dışı seyahatlerine giden ve alkol tüketimini arttıran eşi Burçak Özberk'in günlüğünü okudu.
İKİ BASKETBOLCUNUN İSMİ GEÇTİ
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Özberk'in 18 Mart'ta bulup okuduğu günlükte eşinin kendisini bazı isimlerle aldattığını yazdığı öne sürüldü. İddiaya göre, Burçak Özberk, günlüğüne eşini oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin'le aldattığını, iki basketbolcuyla da ayrı ayrı ilişki yaşadığını, Erdeniz ve Şirin ile duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşadığını yazdı.
GÜNLÜKTEN ÇIKAN 100 MİLYONLUK İHANET
Dilekçede, bu notların ardından büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Burak Özberk, aldatıldığını öğrendiğini belirterek boşanma davası açtı. Özberk dava dilekçesinde özetle şu iddialara yer verdi: