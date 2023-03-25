Sosyetede 400 milyon liralık yasak aşk! Aldatıp çocuk yapan kocasından tazminat istedi
Sosyete dünyası bu yasak aşkı konuşuyor. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Esra Erandan, kendisini aldatıp başka bir kadından çocuk yaptığı iddiasıyla eşi Tarık Erandan'a 400 milyon liralık tazminat davası açtı.
Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor! Esra Erandan, eşi Tarık Erandan’a, kendisini aldatıp başka kadından çocuk sahibi olduğu iddiasıyla 400 milyon liralık rekor tazminat davası açtı. İşte sosyetenin konuştuğu yasak aşk tazminatının ayrıntıları...
Esra-Tarık Erandan çifti, iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyordu. Ancak iddialara göre ilaç şirketi sahibi ve turizmci Tarık Erandan, Zeynep E. ile yasak ilişki yaşamaya başladı.
Bir süre sonra da aynı kadından çocuk sahibi oldu. Durumu öğrenen Esra Erandan, kendisini aldatan, yuvasını yıkan eşine boşanma davası açtı.
Erandan, eşinden 200 milyonu maddi, 200 milyonu manevi olmak üzere toplam 400 milyon lira tazminat talep etti.