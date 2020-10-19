Sosyete partisine polis baskını içerden 250 kişi çıktı ünlü isimler de var!
Şevval Şahin, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerin katıldığı partiyi polis bastı. Partiye 250'ye yakın kişinin katıldığı ortaya çıktı.
Maskenin takılmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı 11 saatlik sosyete partisine polis baskını yapıldı. Birçok sosyetik ismin yer aldığı geceye 250'ye yakın kişinin katıldığı ortaya çıktı.
110
Partiye Ceylan Çapa, Rüzgar Çetin, Yasemin Taciroğlu, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu, Caner Karaloğlu ve Şevval Şahin gibi isimler katıldı.
210
Partiye girmek için özel bir şifrenin olduğu ve 'Instagram'da görüntüler yayılmasın diye' telefonların toplandığı ortaya çıktı.
310
Yıllar önce karıştığı kazada bir polisin ölümüne yol açan Rüzgar Çetin de partideydi. Çetin'in yanındaki güzel, flaşları görünce saklanmak için takside yerlere yatması dikkatlerden kaçmadı.
410