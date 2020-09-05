Sosyete kasabı Nusret Gökçe'den Lübnan'a destek bakın ne paylaştı
Nusret Gökçe, Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı ve dünya yıldızlarından destek yağdı.
Nusret Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı. Gökçe, Etiler şubesinin bir günlük tüm gelirini bağışladı. Dünya yıldızları da kampanyaya kayıtsız kalmadı. Gökçek'e sosyal medyadan destek yağdı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan bu paylaşımı yapan Gökçe, altına ise şunları yazdı:
''5 eylül Cumartesi günü Etiler Nusret şubemizdeki bütün gelirler patlamada zarar gören Beyrut halkına bağışlanacaktır. Hepimiz bir aileyiz, lütfen bize katılın ve destekleyin. Gücümüzü herkese gösterelim.''
Franck Ribéry, Roberto Mancini, Drogba ve Falcao başta olmak üzere spor dünyasının birçok yıldızı Gökçe'ye destek oldu.
Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için düzenlenen yardım kampanyasına dünyanın her yerinden bağış yapabilmek mümkün.