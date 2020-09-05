Sosyete kasabı Nusret Gökçe'den Lübnan'a destek bakın ne paylaştı

Nusret Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı. Gökçe, Etiler şubesinin bir günlük tüm gelirini bağışladı. Dünya yıldızları da kampanyaya kayıtsız kalmadı. Gökçek'e sosyal medyadan destek yağdı.