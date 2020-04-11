Sosyete kasabı Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı bakın neler yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven ve maske ile sokağa çıkılması (eğer zorunluluk var ise) gereken bu günlerde 'Evde kal' çağrısına uymayan Nusret Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı.