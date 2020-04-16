Sosyete kasabı Nusret Gökçe 25 bin hayranına hediye yolladı bakın neler var
Son günlerde sürekli olarak koronavirüs tedbirlerini hiçe saymasıyla gündem gelen Nusret Gökçe, bu kez 25 bin sürprizle herkesin takdirini topladı. Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan 25 bin takipçisine hediyeler yolladı.
Sıradan bir kasap iken dünyaca ünlü bir sosyete kasabı haline gelen Nusret Gökçe, koronavirüs sebebiyle evlerinde olan hayranlarına sürprizler hazırladı. Bonkörlüğüyle tanınan Gökçe, hayranlarından birkaçını değil tam 25 bin tanesini seçti.
Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollama kararı alan Nusret o anları da Instagram'dan paylaştı.
Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalamayı da ihmal etmedi.. Yaşadığı mutluluğu paylaşan ünlü kasap, şunları söyledi:
"Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum."