HABER /  GÜNCEL

Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti

Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti

Deniz Keskin'in İstanbul Beykoz'da lüks bir sitede kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Keskin sosyetenin tanınmış isimlerinden olarak biliniyordu.

Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da bulunan evinde intihar etti.

Olay geçtiğimiz cuma günü Beykoz Çubuklu'da bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Sosyetinin tanınmış isimlerinden Deniz Keskin, iddiaya göre oturduğu kendisini iple asarak intihar etti. Keskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Keskin'in ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

4 gün önce fotoğraflar paylaşmıştı

Vefatından 4 gün önce Bozburun'a tatile giden Deniz Keskin'in ölümü sosyetede şok etkisi yarattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
6,5 km'lik Hacı Abdullah Duvarı dünyanın en uzun yapıları arasında yapılış amacı ise çok ilginç
Foto Galeri 6,5 km'lik Hacı Abdullah Duvarı dünyanın en uzun yapıları arasında yapılış amacı ise çok ilginç Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı
Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum
Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına jet yanıt
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına jet yanıt
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı!
HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı!
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a para cezası
Galatasaray'a para cezası
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Emekliye ikramiye bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman?
Emekliye ikramiye bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman?
85.00 karne ortamalası olan Takdir belgesi alabilir mi?
85.00 karne ortamalası olan Takdir belgesi alabilir mi?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi MEB yeni iş takvimi hazır
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi MEB yeni iş takvimi hazır
Ramazan bayramı tatilinde bankalar açık olacak mı-2019
Ramazan bayramı tatilinde bankalar açık olacak mı-2019
Ekrem İmamoğlu'ndan tartışma sonrası Ahmet Hakan açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan tartışma sonrası Ahmet Hakan açıklaması
Kesin bilgi deyip yazdı! Tarafsız Bölge İmamoğlu yayını niye erken bitti
Kesin bilgi deyip yazdı! Tarafsız Bölge İmamoğlu yayını niye erken bitti
Yorumlar