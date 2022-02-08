Sosyal yardıma memur zammı! Evde bakım, yaşlı, engelli maaşı ne kadar oldu?
Yeni yılla birlikte işçi, memur ve emeklilerin maaşları artarken sosyal yardımlara da zam yapıldı. Sosyal yardımlar memurlara yapılan yüzde 30.95 zam oranı kadar artırılmış oldu Peki kim, ne kadar alacak?
Ocak ayı milyonlarca vatandaş açısından yeni maaş anlamına geliyor.Öncelikle işçilere uygulanan asgari ücret yüzde 50 artırılarak 2.8825 liradan 4.253 lira 40 kuruşa yükseltildi. Şubat ayı ile birlikte işçiler yeni asgari ücretlerini aldılar. Bunun dışında emeklilere de ocak artışı yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.47 oranındaki 6 aylık enflasyon artışını hesaplarında gördüler.
Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı, 2.5 puanlık ilave zam ve enflasyon farkından oluşan yüzde 30.95'lik artışı hesaplarında gördü. Bunun dışında memurlar da yine memur emeklileri gibi yüzde 30,95 oranında zam aldılar.
Çalışanlar ve emekliler dışında sosyal ödemelerde de artış yapıldı. Faruk Erdem yazısında yeni maaşları kaleme aldı:
Çalışanlar ve emekliler dışında sosyal ödemelerde de artış yapıldı.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında sosyal ödemeler de iki kez memurlara yapılan artış kadar yükseltiliyor.