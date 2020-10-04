Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ünlü sunucu Ali Kırca öldü mü
Usta televizyoncu Ali Kırca'nın kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edildi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan televizyon haberciliğinin duayenlerinden Ali Kırca'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ölüm sebebinin ise kalp krizi olduğu belirtildi.
Bu söylenti üzerine sosyal medyada ve internette "Ali Kırca öldü mü?" sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Twitter'da Ali Kırca'nın en çok konuşulanlar arasına girmesi sonrası meslektaşları bu iddiayı yalanladı.
2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde ATV ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçti. Bir çok polemiğe neden olan Star'dan ayrılışı gecikmedi. 2002 yılında NTV ile anlaştı. Aynı yıl "Habersiz Türküler" adlı bir albüm çıkardı. Barış Manço'ya olan hayranlığı ile de bilinen ünlü anchorman, Sony Müzik'in çıkarttığı "Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" isimli parçayı seslendirdi.
Kırca ile konuştuğunu belirten Gürses "Ali Kırca ile az önce konuştum. 4 aylık torununu sevmekle meşgul... "bugün de ölmedim" dedi. :) çok şükür hayatta... bu vesile ile beni mesleğe başlatan ve çok sevdiğim Ali beyin de sesini duymuş oldum." dedi. Gürkan Hacı ise "Usta Televizyoncu Ali Kırca'nın öldüğüne ilişkin haberler doğru değil." ifadesini kullandı.