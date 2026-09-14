Sosyal medyaya e-devlet barajı! Bunu yapmayan giremeyecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformlarına e-Devlet tabanlı kimlik doğrulamasıyla erişimi zorunlu kılacak güvenli bir yasal altyapı üzerinde çalıştıklarını duyururken, bu kapsamda dijital oyunlara yeni kısıtlamaların getirileceğini ve on beş ile on sekiz yaş arasındaki gençlerin korunması amacıyla yaş gruplarına özel içerik ayrıştırması yapılacağını belirtti.