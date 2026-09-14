Sosyal medyaya e-devlet barajı! Bunu yapmayan giremeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformlarına e-Devlet tabanlı kimlik doğrulamasıyla erişimi zorunlu kılacak güvenli bir yasal altyapı üzerinde çalıştıklarını duyururken, bu kapsamda dijital oyunlara yeni kısıtlamaların getirileceğini ve on beş ile on sekiz yaş arasındaki gençlerin korunması amacıyla yaş gruplarına özel içerik ayrıştırması yapılacağını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gazetesi’ne verdiği mülakatta çocukların internet güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yeni mevzuat çalışmalarına ışık tutarak, sosyal medya platformlarına e-Devlet entegre kimlik doğrulamasıyla giriş zorunluluğu getirilmesi ve dijital oyunlarda yaş gruplarına özel içerik ayrıştırma mekanizmalarının kurulması yönünde kritik düzenlemelerin hazırlandığını açıkladı.
EKRAN KULLANIM YAŞI VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Çocukların dijital ortamlarda geçirdiği süreye ilişkin verileri paylaşan Göktaş, çocukların sosyal medya platformlarında günde ortalama 3,5 saatten fazla zaman harcadığını belirtti. Aşırı ekran kullanımının biyolojik ve psikolojik etkilerine değinen Bakan, mevcut tablonun çocuklarda uyku düzenini bozduğunu; depresyon, kaygı ve konsantrasyon bozukluğu oranlarını %48 seviyesinde etkilediğini kaydetti.
HAZIRLANAN DÜZENLEMELER VE İÇERİK YÖNETMELİĞİ
Bakanlık bünyesinde sürdürülen ve dijital platformları kapsayan mevzuat hazırlıklarının öne çıkan başlıkları şunlardır:
e-Devlet İle Giriş Modeli: Sosyal medya platformlarına erişimde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasını öngören, ancak kişisel veri paylaşımına izin vermeyen güvenli bir yönetmelik üzerinde çalışılıyor.
Yaş Grubuna Göre İçerik Ayrıştırması: Dijital oyunlara ilişkin çıkarılması planlanan yeni yönetmelik kapsamında, özellikle 15-18 yaş grubuna dönük içeriklerin diğer yaş gruplarından ayrıştırılması hedefleniyor.
Erişim Engelleri ve Farkındalık: Roblox ve Discord gibi platformlara yargı kararları doğrultusunda erişim engeli getirildiğini hatırlatan Göktaş, dijital okuryazarlık ve dijital ayak izi farkındalığı konusunda ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.