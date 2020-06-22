Sosyal medyanın yeni gündemi! Parmak izi gibi eşsiz 'İris' fotoğrafı
Son günlerde sosyal medyada artan, her insana göre farklılık gösteren parmak izi edasında göz irislerinin fotoğraflanmasına adeta talep yağıyor.
Gözün ön kısmında saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge olan 'iris' fotoğrafları son dönemde oldukça popülerleşmeye başladı. Göz irislerinin fotoğraflarını çektirenler, bu fotoğrafları tablo, tişört, kolye veya saate baskı yaptırarak hediyelik eşya olarak saklıyor.
"Bizim Türk insanını cezbediyor bu tür işler"
Firma sorumlusu Olcay Kemertaş, yapılan iris çekimlerini yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirdiklerini, çekilen fotoğrafların da hediyelik eşya ürünlerine basıldığını söyledi. Kemertaş, "İris çekimi gerçekleştiriyoruz. Bütün çekimlerimizin işlemlerini ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında belli tarihlerde belli merkezlerde de çekim yapıyoruz. Yaptığımız çekimleri de belli başlı ürünlere basarak müşterilere ulaştırıyoruz. Müşterilerin talebi doğrultusunda çektiğimiz iris fotoğraflarını bu ürünlerimize baskı yapıyoruz. Bu çekimler, yurt dışı ve Türkiye'de oldukça revaçta. Orada yaşayan insanlar ile Türk vatandaşların göz renkleri arasında elbette ki farklılık var. Bizim Türk insanını da cezbediyor açıkçası bu tür işler. Özellikle renkli gözlü vatandaşlarımızdan yoğun talep geliyor. Gözlerini tablo yaptırmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.
Müşterilerin ayağına kadar gidildiği oluyor
Özellikle kanvas tablo baskılarına oldukça yoğun talebin olduğu iris fotoğraflarına, vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Olcay Kemertaş, müşteri talepleri doğrultusunda çalıştıklarının altını çizdi. Kemertaş, "Çok yoğun talep var. Pandemi döneminde talep biraz daha azaldı ancak öncesinde oldukça yoğundu. Normalleşmeyle beraber yeniden talep arttı. Zaten müşteri talepleri doğrultusunda bazen onların yaşadığı şehirlere gelebiliyoruz. Onların sosyal medya sayfamızda yaptığı taleplerle ulaşım sağlanıyor" dedi.
"Ömürlük bir anı olduğunu düşündüm"
İris fotoğrafı çektiren vatandaşlardan Müjgan Mutlu ise, "Sosyal medyada gördüm ve merak ettim. Ömürlük bir anı olabileceğini düşündüm. O yüzden yaptırmaya karar verdim. Özellikle çarpışma tasarımı yapılan ürünler çok güzel" diye konuştu.