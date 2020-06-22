Sosyal medyanın yeni gündemi! Parmak izi gibi eşsiz 'İris' fotoğrafı

"Bizim Türk insanını cezbediyor bu tür işler"

Firma sorumlusu Olcay Kemertaş, yapılan iris çekimlerini yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirdiklerini, çekilen fotoğrafların da hediyelik eşya ürünlerine basıldığını söyledi. Kemertaş, "İris çekimi gerçekleştiriyoruz. Bütün çekimlerimizin işlemlerini ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında belli tarihlerde belli merkezlerde de çekim yapıyoruz. Yaptığımız çekimleri de belli başlı ürünlere basarak müşterilere ulaştırıyoruz. Müşterilerin talebi doğrultusunda çektiğimiz iris fotoğraflarını bu ürünlerimize baskı yapıyoruz. Bu çekimler, yurt dışı ve Türkiye'de oldukça revaçta. Orada yaşayan insanlar ile Türk vatandaşların göz renkleri arasında elbette ki farklılık var. Bizim Türk insanını da cezbediyor açıkçası bu tür işler. Özellikle renkli gözlü vatandaşlarımızdan yoğun talep geliyor. Gözlerini tablo yaptırmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.