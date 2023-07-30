Sosyal medyadan aldığınız cilt ürünleri hayatınızı karartabilir! "Kanser tanısı koyulmasını geciktiriyor"
Son dönemde sosyal medyada sık gördüğümüz cilt ürünleri sağlığımız için büyük tehdit oluşturuyor. Dr. Muhammet Hanefi Dirican sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütülerek satılan 'Ben' silme ürünleri kanser tanısının koyulmasında gecikmelere neden olduğunu belirtti.
Dermatoloji uzmanı Dr. Muhammet Hanefi Dirican, sosyal medya üzerinden '5 dakikada benlerinizden kurtulun' gibi kampanyalara yürütülerek satışı yapılan ürünlerin ciltte kalıcı yaralar bıraktığı gibi kanser tanısının koyulmasında gecikmelere neden olduğunu belirterek, "Bu maddelerin, Bu ürünlerin deriyle Bir defalık temasında bile geri dönüşü olmayan lekeler kalıcı izler ya da antibiyotik tedavisi gerektiren farklı enfektif durumlar ortaya çıkabilmektedir."
"Belki bunlardan en kötüsü, en korktuğumuz mevcut olan ve daha tanı almamış bir kanser dokusuna Bu ürünler uygulandığında kanserin ortaya çıkmasını belli bir miktar geciktirmektedir. Bu tanının alma süresi uzamaktadır. Böyle durumlarda kanserli doku farklı iç organ metastazlarına neden olabilmektedir" dedi.
“Kanserin ortaya çıkmasını belli bir miktar geciktirmektedir”
İlerleyen yaşlarda herkeste farklı renklerde kahverengi siyah ya da kırmızı ve farklı büyüklüklerde çok sayıda lezyonun ortaya çıktığını belirterek, Tokat Devlet Hastanesi dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammet Hanefi Dirican, "Öncelikle doğuştan itibaren ya da ilerleyen yaşlarda herkeste farklı renklerde kahverengi siyah ya da kırmızı ve farklı büyüklüklerde çok sayıda lezyon ortaya çıkmaktadır. Bu lezyonlar özellikle yüz yerleşimli olduğunda zaman zaman kozmetik olarak rahatsız edici bir görünüm oluşturabilmektedir."
"İnsanlar bu lezyonların giderilmesi adına farklı arayışlar içine girebilmektedir. Bundan faydalanan bazı kişiler ve şirketler internet üzerinden çeşitli reklam kampanyaları ile halk sağlığını etkileyecek işlemler yapabilmektedir. Özellikle benlerinizden kısa sürede kurtulun 5 dakikada benlerden kurtulun gibi yöntemlerle benlerin bu şekilde alınabileceğine dair kampanyalar yürütmektedirler. Yürütülen çeşitli kampanyalarla benleriniz'den 5 dakikada kurtulun, kolayca kurtulun gibi yöntemler pazarlanarak çeşitli ürünler satılmaktadır."