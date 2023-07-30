Sosyal medyadan aldığınız cilt ürünleri hayatınızı karartabilir! "Kanser tanısı koyulmasını geciktiriyor"

“Kanserin ortaya çıkmasını belli bir miktar geciktirmektedir”

İlerleyen yaşlarda herkeste farklı renklerde kahverengi siyah ya da kırmızı ve farklı büyüklüklerde çok sayıda lezyonun ortaya çıktığını belirterek, Tokat Devlet Hastanesi dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammet Hanefi Dirican, "Öncelikle doğuştan itibaren ya da ilerleyen yaşlarda herkeste farklı renklerde kahverengi siyah ya da kırmızı ve farklı büyüklüklerde çok sayıda lezyon ortaya çıkmaktadır. Bu lezyonlar özellikle yüz yerleşimli olduğunda zaman zaman kozmetik olarak rahatsız edici bir görünüm oluşturabilmektedir."