Sosyal medyada ünlendi! Rize'de rüzgarla dönen ev ilgi odağı oldu

Dönen ahşap yapıyı yakından görüp şaşkınlıklarını gizleyemeyenler, ağaç gölgesindeki ilginç yapının cep telefonu kameralarıyla pek çok açıdan fotoğraflarını çekiyor, selfie de yapıyor. Bazı ziyaretçiler de, rüzgarın etkili olmadığı zamanlarda yapıyı eliyle ittirip döndürmeye çalışıyor.