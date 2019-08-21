Sosyal medyada ünlendi! Rize'de rüzgarla dönen ev ilgi odağı oldu
RİZE'nin Güneysu ilçesinde, emekli Bilal Atasoy'un (89), 10 yıl önce çay bahçesi içine otomobil diferansiyeli kullanarak yaptığı, yerden 2 metre yükseklikte, rüzgârla dönen tek odalı ev, ilgi odağı oldu. Sosyal medyada ünlenen ilginç yapıyı görmeye gelenler, ağaç gölgesinde dönen evi birçok açıdan fotoğraflıyor ve selfie yapıyor.
üneysu ilçesi Güneli köyünde oturan emekli Bilal Atasoy, 10 yıl önce yaz sıcaklarından bunalıp serinlemek için, çay bahçesi içine yerden 2 metre yükseklikte otomobil diferansiyeli üzerine 6 metrekarelik tek oda ev inşa etti, rüzgarla dönebilmesi için yapı çevresine levhalar yerleştirdi.
Fotoğraf ve videolarının sosyal medyada sıkça paylaşılması üzerine rüzgarın yönüne göre dönen tek odalı ev, son günlerde bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oldu.
Dönen ahşap yapıyı yakından görüp şaşkınlıklarını gizleyemeyenler, ağaç gölgesindeki ilginç yapının cep telefonu kameralarıyla pek çok açıdan fotoğraflarını çekiyor, selfie de yapıyor. Bazı ziyaretçiler de, rüzgarın etkili olmadığı zamanlarda yapıyı eliyle ittirip döndürmeye çalışıyor.
Yoğun ilgi nedeniyle kapalı olan yapının kapısı önünde oturup kendisini rüzgarın şiddetine bırakanlar da, yeşil manzaranın keyfini çıkarıyor.