Sosyal medyada ünlendi! Herkesin konuştuğu dağın zirvesindeki yalnız ev satılıyor, 9 odası var
Yalova'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yakınında bulunan ormanlık alanda yer alan ve kısa sürede sosyal medyada ünlenen dağın zirvesindeki ev, yeni sahibini bekliyor.
Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin ailesi, 1998 yılında aldıkları ormanlık alan içindeki yaklaşık 6 dönüm araziye inşa ettikleri 3 katlı evde yaşamaya başladı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasından sonra bu yolu kullanan vatandaşların sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken ev, "orman içindeki yalnız ev" adıyla ünlendi.
Köye yakın bir bölgede ormanlık alanın zirvesinde bulunan 125 metrekare alana sahip 9 odalı ev, konumuyla ilgi görüyor.
Çocukluğunun en güzel günlerini yaşadığı evi ve araziyi gezdiren 26 yaşındaki Yağmur Şirin, AA muhabirine, 1998 yılında öğretim üyesi babası ve bankacı annesinin emeklilik dönemini geçirmek üzere evi yaptırdığını söyledi.