Sosyal medyada 'TIK'lanma çılgınlığı! Kefen giyip canlı canlı gömüldü

Sosyalmedyada daha fazla tık alabilmek için insanların yaptığı çılgınlıklara bir yenisi daha eklendi. Ama bu öyle böyle bir çılgınlık değil. 25 yaşındaki youtuber Bahçecik, bir videosunda beğeni sayısına ulaşılması durumunda takipçilerine mezara girme sözü verdi.