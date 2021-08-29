BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62

Sosyal medyada 'TIK'lanma çılgınlığı! Kefen giyip canlı canlı gömüldü

Sosyal medyada 'TIK'lanma çılgınlığı! Kefen giyip canlı canlı gömüldü

İSTANBUL'da youtuber Muhammed Bahçecik, takipçilerine söz verdiği için tabutla toprak altına girip 6 saat kaldı.

Sosyal medyada 'TIK'lanma çılgınlığı! Kefen giyip canlı canlı gömüldü

Sosyalmedyada daha fazla tık alabilmek için insanların yaptığı çılgınlıklara bir yenisi daha eklendi. Ama bu öyle böyle bir çılgınlık değil. 25 yaşındaki youtuber Bahçecik, bir videosunda beğeni sayısına ulaşılması durumunda takipçilerine mezara girme sözü verdi.

115
Sosyal medyada 'TIK'lanma çılgınlığı! Kefen giyip canlı canlı gömüldü

Beğeni sayısı hedefi aşınca kolları sıvayan Muhammed Bahçecik, özel olarak tasarlanan cam tabuta girip Tuzla'da kendisini toprak altına gömdürdü.  Bahçecik'in sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak 20 bin lira değerinde bir tabut tasarlandı.

215
Sosyal medyada 'TIK'lanma çılgınlığı! Kefen giyip canlı canlı gömüldü

İçerisinde sağlık ekipmanlarından oksijen tüpüne kadar birçok malzeme bulunan tabutun içerisindeki Bahçecik için, dışarıda bir ambulans ve sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

315
Sosyal medyada 'TIK'lanma çılgınlığı! Kefen giyip canlı canlı gömüldü

Tabuta yerleştirilen oksijen tüpleri, kameralar, telsizler ve sağlık durumunu anlık olarak doktora ileten cihazlarla birlikte, kepçe tarafından açılan mezara gömüldü.

415