Sosyal medyada tartışma çıkardı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ortalığı karıştırdı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı görüntülendi. İkilinin montları dikkat çekince sosyal medyada tartışma çıktı.
Kuruluş Osman dizisiyle kendisine hayran bıraktıran Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken kameraların objektifine takıldı. Özçivit'in elindeki röntgen filmi ise gözlerden kaçmadı.
Burak Özçivit, elindeki röntgen filmini saklamak istese de başarılı olamadı. Israrlı sorular karşısında açıklama yapmak zorunda kalan ünlü çift, "Korkulacak bir durum yok. Kontrole geldik" dedi. Çiftin şaşkın halleri ise kafaları karıştırdı.
Öte yandan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinde bambaşka bir ayrıntı daha dikkat çekti. Özçivit’in giydiği montun önceki hafta eşi Evcen’in giydiği aynı montun aynısıydı.
Fahriye Evcen’in bir hafta önce giydiği ceket bu sefer de eşi Burak Özçivit’in üzerindeydi.