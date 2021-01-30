Sosyal medyada tartışma çıkardı Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ortalığı karıştırdı

Kuruluş Osman dizisiyle kendisine hayran bıraktıran Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken kameraların objektifine takıldı. Özçivit'in elindeki röntgen filmi ise gözlerden kaçmadı.