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Sosyal medyada canlı yayın yapan kadını taciz etti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada canlı yayın yapan kadını taciz etti!

İSTANBUL Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da canlı yayın yapan bir kadının bu sırada bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

71 yaşındaki şüpheli gözaltında

Görüntülerde yer alan kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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