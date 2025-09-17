BIST 11.166
DOLAR 41,28
EURO 48,95
ALTIN 4.892,08
GÜNCEL

Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi

Sosyal medya platformu X’te “Mahmut Biseyhvar” adlı bir kullanıcı, Hz. Peygamber’e (sav) ve İslami değerlere aşağılık hakaretlerde bulundu.

Sosyal medya platformu X’te “Mahmut Biseyhvar” isimli bir kullanıcı, Hz. Peygamber’e (sav) ve İslami değerlere mide bulandıran küfür ve hakaretler savurdu. Bir toplulukta konuşmacı olarak konuşan kullanıcının aşağılık sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

HESABINI SİLDİ

Ettiği ağır küfürlere tepki yağan kullanıcı, apar topar hesabını sildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar