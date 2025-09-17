Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi

Sosyal medya platformu X’te “Mahmut Biseyhvar” adlı bir kullanıcı, Hz. Peygamber’e (sav) ve İslami değerlere aşağılık hakaretlerde bulundu.

HESABINI SİLDİ

Ettiği ağır küfürlere tepki yağan kullanıcı, apar topar hesabını sildi.