Sosyal medya Tunç Soyer'i fena ti'ye aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi hesabından kendini öven sözler paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. İşte Soyer'e troll hesapları var yorumuna neden olan o paylaşımı;

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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, troll hesabı yerine kendin hesabından paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü. AK Parti Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li belediyelerin tek çalışma alanlarının PR olduğunu onu da beceremediklerini söyledi.

Tunç Soyer'in kişisel hesabından yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Kişisel hesaptan "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapılması, Soyer'in sahte hesapta paylaşacağı tweeti, hesap değişikliği yapmayı unutarak yanlışlıkla kendi hesabından paylaştığı yorumlarına neden oldu.

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Soyer'den yalanlama

Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlar sürerken Soyer'den atılan tweetle ilgili açıklama geldi. Soyer, paylaşımın kendisine ait olmadığını sosyal medya hesaplarından sorumlu bir personelin ilgili paylaşımı yaptığını söyledi.

İşte Soyer'in o paylaşımları;

Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur. Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum.

Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir.

"Tek çalışma alanları PR onu da beceremediler"

CHP'li Tunç Soyer'in ifşa olan PR numarasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan da yorum geldi. Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler. Siz hizmet edin ve çalışın, İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede trol hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız." ifadelerine yer verdi.