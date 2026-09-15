Sosyal medya satışlarına vergi denetimi geliyor! Gelirini bildirmeyen hesaplara hangi cezalar uygulanacak?

Sosyal medya üzerinden ürün ve hizmet satışı yapan hesaplara yönelik vergi denetimleri yeniden gündemde. “Instagram’dan satış yapanlar vergi ödeyecek mi?”, “Sosyal medya satışları nasıl vergilendirilecek?”, “Vergi bildirimi yapmayanlara ne ceza verilecek?” ve “Banka hesapları incelenecek mi?” gibi sorular araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital ortamda ticari faaliyet yürüttüğü halde kazancını beyan etmeyenleri farklı veri kaynaklarını karşılaştırarak tespit etmeyi hedefliyor. Peki kimler denetime girecek, yaptırımlar nasıl uygulanacak? İşte ayrıntılar.

SOSYAL MEDYA SATIŞLARINA VERGİ DENETİMİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medya platformları üzerinden düzenli biçimde ürün veya hizmet satışı yapan ancak bu faaliyetlerini vergi sistemine dahil etmeyen hesapları mercek altına alıyor. Denetim yalnızca sosyal medya paylaşımlarına dayanmıyor; satış trafiği, para transferleri ve diğer ticari veriler birlikte değerlendiriliyor.

INSTAGRAM VE TIKTOK’TAN SATIŞ YAPANLAR VERGİ ÖDEYECEK Mİ?

Sosyal medya üzerinden devamlılık gösteren ve ticari nitelik taşıyan satışlardan elde edilen kazançlar vergi yükümlülüğü doğurabiliyor. Instagram, TikTok, Facebook ve benzeri platformlardan sipariş alanların faaliyetin niteliğine göre mükellefiyet tesis ettirmesi ve kazançlarını beyan etmesi gerekebiliyor. Ancak mevzuatta belirli faaliyetler için istisna ve özel vergilendirme uygulamaları da bulunuyor.

VERGİ BİLDİRİMİ YAPMAYAN HESAPLARA NE OLACAK?

Denetimlerde kayıt dışı ticari kazanç tespit edilirse geçmiş dönemlere ilişkin ödenmeyen vergiler hesaplanabilecek. Vergi aslına gecikme faizi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar eklenebilecek. Fiilin niteliğine göre vergi ziyaı cezası, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları gündeme gelebiliyor. Bu nedenle herkese uygulanacak tek ve sabit bir ceza tutarı bulunmuyor.

BANKA HESAPLARI VE IBAN HAREKETLERİ İNCELENECEK Mİ?

Vergi denetimlerinde banka ve ödeme kuruluşlarından elde edilen finansal veriler kullanılabiliyor. Bir kişinin hesabına çok sayıda farklı kişiden düzenli olarak para gelmesi ve bu hareketlerin sosyal medyadaki satış faaliyetiyle örtüşmesi incelemeye konu olabiliyor. Ancak hesaba gelen her para otomatik olarak ticari kazanç sayılmıyor; işlemin niteliği ve kaynağı birlikte değerlendiriliyor.

KARGO VERİLERİ DE KONTROL EDİLECEK Mİ?

Kayıt dışı e-ticaret incelemelerinde kargo ve lojistik hareketleri de önemli göstergeler arasında bulunuyor. Sosyal medya üzerinden sürekli ürün paylaşan bir hesabın yoğun kargo gönderimi yapması ve buna paralel banka hareketlerinin bulunması ticari faaliyetin tespitinde kullanılabiliyor. Böylece yalnızca beyana değil, farklı sistemlerde oluşan dijital verilere dayanan çapraz kontroller yapılabiliyor.

EVDE ÜRETİP SOSYAL MEDYADAN SATIŞ YAPANLAR VERGİ ÖDER Mİ?

Evde üretilen bazı ürünleri internet üzerinden satanlar belirli koşulları karşılamaları halinde esnaf muaflığından yararlanabiliyor. Bu uygulamada ayrı bir ticari iş yeri açmama, üretimin evde gerçekleştirilmesi ve mevzuatta belirlenen diğer şartlara uyma gibi kriterler bulunuyor. İnternetten satış yapan herkesin otomatik olarak aynı vergilendirme sistemine tabi olduğunu düşünmemek gerekiyor.

SOSYAL MEDYA GELİRLERİNDE VERGİ İSTİSNASI VAR MI?

Sosyal içerik üreticileri ile internet üzerinden belirli hizmetleri sunan kişiler için özel kazanç istisnası uygulanabiliyor. Şartları karşılayan kişiler Türkiye’de bir banka hesabı açarak bu faaliyetlerden elde ettikleri hasılatı bu hesap üzerinden tahsil edebiliyor ve banka belirlenen oranda vergi kesintisi yapıyor. Satış faaliyeti ile içerik üreticiliği istisnasının kapsamı aynı olmadığı için yapılan işin niteliği önem taşıyor.

DENETİMDE KAYIT DIŞI SATIŞ TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

Kayıt dışı faaliyet tespit edildiğinde mükellefiyet geçmişe dönük kurulabilir, beyan edilmeyen gelir üzerinden vergi hesaplanabilir ve buna bağlı cezalar uygulanabilir. Fatura veya benzeri belge düzenlenmemesi de ayrıca yaptırıma yol açabilir. İncelemenin sonucunu satış miktarı, faaliyetin süresi, elde edilen gelir ve belge düzeni gibi unsurlar belirleyecek.