Sosyal medya pozları olay olmuştu! Serel Yereli takipçisine fena parladı!
Geçtiğimiz sene yayınlanan ''Bodrum Masalı'' dizisinde yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Yereli, sosyal medyada bir takipçisine fena parladı.
Bir dönem Kanal D'de yayınlanan ''Bodrum Masalı'' adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Özellikle sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla gündem olan genç oyuncuyu bir takipçisi çok kızdırdı.
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Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yaptı. Yereli ise bu yorumu yapan takipçisine sert çıktı.
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Serel Yereli, takipçisinin bu yorumuna ''Evet kilo aldım. Sana bir güzellik borcum mu var? İnsanların üstüne gitme'' diyerek cevap verdi.
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Yereli, kariyerine oyunculuk ile adım atmıştı ama aklında hep şarkıcılık vardı. Albüm çıkarmak istediğini söyleyen genç oyuncu, albüm çalışmaları için Londra'ya gitmişti.
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