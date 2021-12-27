BIST 1.891
DOLAR 11,50
EURO 13,04
ALTIN 670,81
YEREL

Sosyal medya markete ceza yağdıran zabıtayı konuştu: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...

İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde marketleri dolaşarak fahiş fiyatlara tepki gösteren zabıta memuru sosyal medyayı salladı. Zabıta Müdürü Sabri Ünal, market sorumlusuna 'Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz!" dedi.

Market fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ankara Polatlı'da bir zabıta memuru market market dolaşarak artan fahiş fiyatlara ceza kestirdi.

"Bu armut çiftçide 1 TL halde 4 liraya alıyorsunuz, burada 8 TL'ye satıyorsunuz. Hak mı adalet mi?" diyen zabıta müdürünün söyledikleri sosyal medyada gündem oluşturdu.

Bu düzen talan düzeni 

Zabıta müdürü Ünal market yöneticisine "Yöneticilerinize iletin bu düzen talan düzeni. Talan düzenine biz müsaade etmeyeceğiz. Hiç kurusa bakmasınlar." dedi.

Ruhsatların iptaline kadar gidecek

Ünal, yine bir başka market sorumlusuna "O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse Polatlı'da onlara ekmek yok. Ruhsatlarınızı iptaline kadar gidecek. " diye seslendi.

Sosyal medya o zabıtayı konuştu

Ünal, "'Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz! Ben kendilerine yazı da yazacağım, fahiş fiyatlardan işlem yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yüzde 20 fiyat artışı

Kur ve hammadde fiyatlarının düşüşüne rağmen raflarda yüzde 20’ye yakın bir fiyat artışı tespit ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Sabri Ünal, “Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın karşısındayız” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seray Sever eşi kaç yaşında yaş farkı ne kadar? Eray Sünbül ne iş yapıyor?
Seray Sever eşi kaç yaşında yaş farkı ne kadar? Eray Sünbül ne iş yapıyor?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Covid-19 salgınının bulaş kaynağı çocuklar mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Covid-19 salgınının bulaş kaynağı çocuklar mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Böylesi görülmedi! İstanbul'da hırsızlar, bıraktığı mesajla görenlere pes dedirtti
Böylesi görülmedi! İstanbul'da hırsızlar, bıraktığı mesajla görenlere pes dedirtti
Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Eray Sünbül ne iş yapar mesleği nedir?
Eray Sünbül kimdir kaç yaşında Eray Sünbül ne iş yapar mesleği nedir?
Kayseri'de 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Kayseri'de 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'a karşı savaş açtı! İmamoğlu: İki dönem cumhurbaşkanlığı yaparım
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'a karşı savaş açtı! İmamoğlu: İki dönem cumhurbaşkanlığı yaparım
İslam Memiş '3 Ocak'ta dolar ve altın fırlayacak' tezgahı için uyardı! Altın 2022'de yeni rekorlar kıracak
İslam Memiş '3 Ocak'ta dolar ve altın fırlayacak' tezgahı için uyardı! Altın 2022'de yeni rekorlar kıracak
CHP'yi üzen haber! Elazığ milletvekili Gürsel Erol'a kanser teşhisi konuldu
CHP'yi üzen haber! Elazığ milletvekili Gürsel Erol'a kanser teşhisi konuldu