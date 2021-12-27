Sosyal medya markete ceza yağdıran zabıtayı konuştu: Ya bu fiyatlar düşecek ya da...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde marketleri dolaşarak fahiş fiyatlara tepki gösteren zabıta memuru sosyal medyayı salladı. Zabıta Müdürü Sabri Ünal, market sorumlusuna 'Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz!" dedi.

Market fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ankara Polatlı'da bir zabıta memuru market market dolaşarak artan fahiş fiyatlara ceza kestirdi.

"Bu armut çiftçide 1 TL halde 4 liraya alıyorsunuz, burada 8 TL'ye satıyorsunuz. Hak mı adalet mi?" diyen zabıta müdürünün söyledikleri sosyal medyada gündem oluşturdu.

Bu düzen talan düzeni

Zabıta müdürü Ünal market yöneticisine "Yöneticilerinize iletin bu düzen talan düzeni. Talan düzenine biz müsaade etmeyeceğiz. Hiç kurusa bakmasınlar." dedi.

Ruhsatların iptaline kadar gidecek

Ünal, yine bir başka market sorumlusuna "O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse Polatlı'da onlara ekmek yok. Ruhsatlarınızı iptaline kadar gidecek. " diye seslendi.

Sosyal medya o zabıtayı konuştu

Ünal, "'Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz! Ben kendilerine yazı da yazacağım, fahiş fiyatlardan işlem yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yüzde 20 fiyat artışı

Kur ve hammadde fiyatlarının düşüşüne rağmen raflarda yüzde 20’ye yakın bir fiyat artışı tespit ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Sabri Ünal, “Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın karşısındayız” dedi.