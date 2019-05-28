Sosyal medya fenomenleri mahkemeye çıktı! Olay savunmalarına bakın

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Pınar Karagöz savunmasında yaptığı paylaşımlarla kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Burak Aydoğduoğlu ise kendisini şu şekilde savundu: