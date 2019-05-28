Sosyal medya fenomenleri mahkemeye çıktı! Olay savunmalarına bakın
Fenomen Pınar Karagöz (Pucca) ve rapçi Burak Aydoğduoğlu (Burry Soprano), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme suçlamalarından hakim karşısına çıktı.
İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Pınar Karagöz savunmasında yaptığı paylaşımlarla kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Burak Aydoğduoğlu ise kendisini şu şekilde savundu:
"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 11 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. 'Mary Jane' isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım. Ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacıyla yoktu.
"Sadece eğlenceli olmasını istedim, şarkıda bahsedilen Mary Jane örümcek adam filmindeki Mary Jane'dir parayla ilgili hususta sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir, sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Beraatimi talep ediyorum."
Temmuz ayına ertelendi: Fenomenin ve rapçinin 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilirken duruşma, sanık avukatlarının son beyanlarını hazırlamaları için Temmuz ayına ertelendi.