Sosyal medya fenomenleri Exatlon Challenge'da Acun Ilıcalı kadroyu açıkladı!
Acun Ilıcalı, yeni programı Exatlon Challenge'ın kadrosunu açıkladı. Sosyal medya fenomenleri yarışacak.
Acun Ilıcalı, Survivor'ın ardından Dominik'te bir program daha yapmaya hazırlanıyor. Yeni programı Exatlon Challenge'da ünlü sosyal medya fenomenleri yarışacak, sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak üstlenecek.
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Sunuculuğunu Orkun Işıtmak'ın yapacağı yarışmada takımlar 9'ar şekilde bölünecek ve 18 yarışmacı aynı evi paylaşacak.
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Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber'ın yer aldığı Exatlon Challenge'da yarışacak sosyal medya fenomenlerini Acun ıIıcalı açıkladı.
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Hayrettin
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