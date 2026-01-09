BIST 12.201
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ı köpek ısırdı

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın parmağını köpek ısırdı. Ünlü fenomen sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, bilinen adıyla Testo Taylan'ı köpek ısırdı.

"ÖYLE BİR ISIRDI Kİ KEMİĞİMDE HİSSETTİM"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlara ulaşan Testo Taylan, sağlık durumuyla ilgili video paylaştı.

Ünlü fenomen, “Tetanoz aşımızı olduk. Kuduz falan da olmamızı söylediler ama yani kuduz falan da değilizdir. O kadar da öyle adamlar değiliz; bize bir şey olmaz. Öyle bir ısırdı ki kemiğimde hissettim” dedi.

