BIST 1.555
DOLAR 7,52
EURO 8,98
ALTIN 420,33
GÜNCEL

Sosyal medya canlı yayınında öz babası tarafından taciz edildi! Skandal olayda yeni gelişme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak  görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, kızı İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aracıyla gidiyordu hayatının şokunu yaşadı! Ölüler var
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye yanıt: İşkence yapsalar bile bu hakemi satmam
Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanı
Son Yaz 12. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel video
Meral Akşener'in gönlünde yatan Cumhurbaşkanı adayı kim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut uygulamayı bir süre daha sürdüreceğiz
Kuskus pilavı nasıl yapılır bu hafif lezzete bayılacaksınız!