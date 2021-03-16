BIST 1.555
DOLAR 7,52
EURO 8,98
ALTIN 420,33
HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi. 

Abone ol

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak  görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, kızı İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da lüks villada katliam! Annesini, babasını, ablasını öldürüp intihar etti
Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı
Vatikan'ın 'eşcinsel birliktelikler kutsanamaz' kararına Papa'dan onay çıktı
Antalya'da erkek evlat evde katliam yaptı sonra da intihar etti
Aydın'da üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı
Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Covid-19 nedeniyle vefat etti
Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı
Almanya'dan Rusya'ya Kırım çağrısı: Ukrayna'ya iade et
Yorumlar