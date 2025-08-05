Sosyal medya bunu konuşuyor! Burak Özçivit davete katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde başrolü üstlenen Burak Özçivit, kısa süre önce projeye veda ettiğini duyurmuştu. Özçivit'in diziden ayrılığı, 7. sezon öncesi yaşanan ücret anlaşmazlığıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre başarılı oyuncu, bölüm başı 4 milyon TL talep etti; ancak bu talep yapım şirketi tarafından kabul edilmeyince taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.