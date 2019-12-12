Sosyal konut başvuru tarihi ne zaman Bakan Berat Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Sosyal konut projesine ilişkin detayı sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Berat Albayrak projenin ülkemize ve milletimize hayrılı olması temennisinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, '100 Bin Sosyal Konut Projesi' ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını belirterek, "Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık" dedi.

Başvurular 15 Aralık-15 Ocak arasında

Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başvuruların 15 Aralık-15 Ocak arasında alınacağını söyledi.

Albayrak, "240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek. 2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak" dedi.