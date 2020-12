Sosyal ağlar pedofiller ve sapıklar için bir merkezdir.  

ABD ekonomisinde meydana gelen birçok dönüşüm arasında hiçbiri devasa internet platformlarının büyümesinden daha dikkat çekici değildir.



Kovid-19 salgınından önce zaten güçlü olan Amazon, Apple, Facebook, Google ve Twitter, bu dönemde daha da güçlendi.



Teknolojileri ne kadar uygun olursa olsun, bu tür baskın şirketlerin ortaya çıkması tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor.



Sadece çok fazla ekonomik güce sahip oldukları için değil, aynı zamanda siyasi iletişim üzerinde çok fazla kontrole sahip oldukları için.



Bu devler artık bilginin yayılmasına ve siyasi seferberliğin koordinasyonuna da egemen oluyor. Bu, iyi işleyen bir demokrasiye benzersiz tehditler oluşturmaktadır.



Devam edelim..



Sosyal ağlar son zamanlarda internetin önemli bir parçası haline geldi. Sosyal ağ siteleri her yerde.



Bilgisayara, cep telefonlarına ve internete erişimi olan hemen hemen herkes, günlük olarak sosyal ağ ile ilgili sitelere giriyor.



Google, Twitter, Facebook, İnstagram, YouTube gibi yaygın siteler her gün milyarlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.



Yalnızca Youtube ve Facebook, milyarlarca kullanıcıya sahip ve bu da onları dünyadaki en popüler sosyal ağ sitesi yapıyor.



Facebook'a göre, kullanıcılarının yüzde 50'si her gün facebook'a giriş yapan aktif kullanıcılar ve "İnsanlar Facebook'ta ayda 700 milyar dakikadan fazla zaman harcıyor".



Günümüzde birçok insan sosyal ağları sorgulasa da, bu sitelerin popülerliği kullanıcılarının hem güvenlik hem de gizlilik sorunlarını gündeme getirmiştir.



Milyonlarca genç ve yetişkin, kişisel ilgi alanlarını fotoğraflar, videolar vb. Gibi kişisel bilgileri değiş tokuş eder ve paylaşır, bu nedenle kişi, daha önce tanışmamış olabilecekleri biri veya yabancı hakkında (profil sayfası herkese açıksa) hemen hemen her şeyi öğrenebilir.



Sosyal medya ve sosyal ağları kullanmanın pek çok sorunu ve tehlikesi vardır.



Sosyal ağın tüm olumlu yanlarına rağmen, olumsuzluklar, olumluları gölgede bırakmaktadır.



Sosyal ağ, bireylerin çok fazla çaba harcamadan bir bireyin bilgilerini elde etmelerine izin vererek mahremiyetin doğasını tamamen değiştirdi.



Sosyal ağ siteleri, kullanıcılarının kişisel bilgilerini tüm dünyaya açıp yayınlarken gizli tehlikeler konusunda eğitmez.



Bir kullanıcı mahremiyetini koruma konusunda temkinli olsa bile, profil sayfalarında kimin neyi görebileceğini kesinlikle kontrol etmesi çok zordur.



Sosyal ağ sitelerinin çoğu, kullanıcı verilerini korumak için yeterince esnek olmayan gizlilik araçlarına sahiptir. Bunun nedeni, profili özel (yalnızca arkadaşlar görüntüleyebilir) veya genel (herkes görüntüleyebilir) yapma gibi sınırlı seçeneklere sahip olmalarıdır...



Sosyal ağ, dolandırıcılara kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık için yeni bir yol da sağladı.



Symantec'in spam ve kimlik hırsızlığı hakkındaki aylık raporuna göre, kimlik bilgileri hırsızlığı dolandırıcılılığının yüzde 92'si sosyal ağ siteleri aracılığıyla gerçekleştirildi.



Bu, sosyal ağın dolandırıcıların kişisel bilgilerini çalmaları veya spam göndermeleri için önde gelen bir alan olduğunu göstermektedir.



Araştırmalara göre geçmiş yıllarda FaceBook kimlik hırsızlığı konusunda en çok hedeflenen web sitesi olduğu ve günümüzde bu rakamların daha da artmış olabileceği konusunda bilgiler var.



Sosyal ağ kullanımı ergen veya reşit olmayan kullanıcılar arasında çok yaygındır.



Bu gençlerin çoğu sosyal ağ sitelerinin tehlikelerini hesaba katmıyor veya kabul etmiyor.



Onlara göre tüm sosyal siteler masum görünüyor.



Bu çocukların çoğu bu siteleri yalnızca arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmak için kullanıyor.



Sosyal ağlar pedofiller ve sapıklar için bir merkezdir.



Bunun nedeni, çocukların çoğunun çok fazla kişisel bilgi göndermesidir.



Sadece isimlerini değil, fotoğraflarını, adreslerini ve gittikleri okulu da yayınlıyorlar.



Sosyal ağ siteleri, savunmasız çocukları hedef almak için bu suçlu avcılarının ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri sağlar.



Ebeveynlerin büyük bir kısmı da sitelerin kötüye kullanımındaki yaygın tehlikelerin farkında değil.



Ayrıca, çocuklarının onlara erişebildiğinin farkında olmayabilir veya daha da kötüsü hala onlara bağımlı olabilir.



10 gençten en az birinin profillerinde kendi çıplak/yarı çıplak fotoğraflarını yayınladığını göstermektedir.



Bir yetişkin yeterince farkına varabilir ve kişisel bilgilerini bir sosyal ağ sitesinde yayınlamanın tüm tehlikelerinin üstesinden gelebilir, ancak bu çocuklar için açık olmayabilir, çünkü bunlar sadece olgun değiller ve akılda sosyalliğin karmaşıklığını anlayacak kadar gelişmemişlerdir.



Bununla birlikte, çocuklar sadece profilde neleri yayınlamaları gerektiği ve kısıtlanmış materyalleri nasıl yayınlamaları gerektiği konusunda eğitilirlerse, aynı zamanda korunurlarsa bu tehlike önlenebilir.



Ebeveynler, çocukların nelere maruz kaldığını ve hangi faaliyetleri yürüttüklerini bilmelidir. Facebook gibi sitelerde gizlilik ayarlarının kullanılması da bu tehlikelerin önlenmesine yardımcı olabilir.



Sosyal ağların gerçekten çok tehlikeli olduğunu gösteren kanıtların olduğu açıktır, ancak sosyal ağları görmezden gelmek çok zordur.



Günlük alışkanlıklarımıza etkisi var, hatta uykuyu bile etkiliyor.



Sonuçta,



Tehlikenin ne olduğu konusunda daha derin bir anlayışa sahip olmamız şart.