Soruşturma Van’dan KKTC’ye uzandı! Rojin Kabaiş'in not defterinden şifreler ve isim çıktı, ifadesinde...
Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılık, Rojin'in not defterinde yer alan isim ve şifrelerden yola çıkarak KKTC'de öğrenci olan bir kişiye ulaştı. Bu kişi ifadesinde, Rojin'le "flört düzeyinde" iletişim kurduğunu ancak ölümle ilgisinin olmadığını söyledi.
Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun son raporunda, genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Olayla ilgili ilk bulgular üzerinden "intihar" olasılığı değerlendirilse de, yeni rapor sonrası cinayet ve cinsel istismar ihtimali yeniden gündeme geldi.
Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Zeynep Demir, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 10 Ekim tarihli raporda, Rojin'in göğüs bölgesi ve vajina iç kısmında iki ayrı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıkladı.
"İSTİSMAR OLASILIĞINI GÜÇLENDİRDİ"
Demir, önceki raporların eksik ve hatalı olduğunu belirterek, "Bu yeni bulgular Rojin'e yönelik cinsel istismar olasılığını güçlendirdi. Van ve Diyarbakır'daki önceki raporlar için suç duyurusunda bulunduk" dedi.
KKTC'DEKİ ŞÜPHELİ İSİM
Soruşturmayı yürüten savcılık, Rojin'in not defterinde bir isim ve bazı şifreler buldu. Bu bilgiler kullanılarak genç kızın e-posta hesabına ulaşıldı. Hesapta, Rojin'le "flört" düzeyinde iletişim kurduğu tespit edilen bir kişi belirlendi.