Soruşturma Van’dan KKTC’ye uzandı! Rojin Kabaiş'in not defterinden şifreler ve isim çıktı, ifadesinde...

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun son raporunda, genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Olayla ilgili ilk bulgular üzerinden "intihar" olasılığı değerlendirilse de, yeni rapor sonrası cinayet ve cinsel istismar ihtimali yeniden gündeme geldi.