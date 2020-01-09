Şort paylaşımları olay olan Ömür Gedik'in transparan pantolonu yırtıldı rezil oldu!
Son günlerde yaptığı çıkışlarla magazin kamuoyunda adından söz ettiren Ömür Gedik, katıldığı ödül töreninde talihsiz kaza yaşadı.
Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, son zamanlarda yaptığı ilginç çıkışlarla ses getirdi. Gedik katıldığı bir ödül töreninde giydiği transparan pantolon yırtılınca ceketini çıkarıp beline bağladı.
Engelsiz Yaşam Derneği'nin ödül töreninde talihsiz kazayı yaşayan Ömür Gedik, uzun bir süre bu durumdan habersiz bir şekilde arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti. Pantolonunun arkasında uzun bir yırtığın meydana geldiğini öğrenen Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağladı.
Uçankuş'ta yer alan habere göre: Tören başlamadan önce arkadaşlarıyla sohbet eden Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonunun arkası yırtıldı. Bir süre durumdan habersiz olan Gedik, arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti.
Geceye bu şekilde devam eden Ömür Gedik, muhabirlerle sohbet ederken geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyleyerek "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu.