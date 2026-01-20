BIST 12.806
Sörloth'tan Okan Buruk sözleri: Büyük bir teknik direktör

Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için, "Okan Buruk büyük bir teknik direktör" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid, yarın temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak.

İspanyol kulübünün forveti Alexander Sörloth, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ"

Kendisine olan güveninin arttığını vurgulayan Sörloth, "Bir oyuncunun hayatında bazen her şey yolunda gitmeyebiliyor. Şu an kendime çok fazla güven geliyor, takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Güven çok önemli." ifadelerini kullandı.

"ATLETİCO'DA ÇOK MUTLUYUM"

Takımda kalmaktan mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum." dedi.

"BİR SEZON TÜRKİYE'DE OYNADIM"

Türkiye'deki maçların atmosferi hakkında da konuşan Norveçli golcü, "Bir sezon Türkiye'de oynadım. Bütün stadyumlar doluyor insanlar futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz. Türkiye'de oynamaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki stadyumların atmosferi etkileyici. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmesinde ise, "Yarın zorlu bir maç olacak. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık" diyen Sörloth, Okan Buruk'un kendisiyle ilgili sözlerine de değindi.

OKAN BURUK ÖVGÜSÜ

Buruk'un kendisini Haaland'dan daha formda bulduğuna dair açıklaması hatırlatılan Sörloth, "Bunları duymak hoşuma gidiyor. Okan Buruk büyük bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

