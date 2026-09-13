Sonunda kararını verdi! Lucas Torreira Galatasaray'da kalıyor mu?
Galatasaray’da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan Lucas Torreira konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun ayrılık konusunda son kararını verdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın en değerli isimlerinden biri olan Lucas Torreira ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu, formuyla yeniden kendini buldu.
AYRILIK DÜŞÜNCESİNDEN UZAKLAŞTI
Fernando Muslera ve Mauro Icardi’nin takımdan ayrılmasının ardından moral bozukluğu yaşayan yıldız futbolcu, yeniden sahaya ve takımına odaklandı.
Ajansspor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda beşinci sezonunu geçiren Uruguaylı futbolcu takımda kalmaya sıcak bakıyor ve ayrılık düşüncesinden uzaklaştı.
180 MAÇLIK İSTİKRAR
Torreira, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dört sezonda dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray kariyerinde 180 resmi karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, bu maçların 170’inde ilk 11’de görev aldı.
Bu tablo, Torreira’nın Galatasaray’ın oyun planındaki istikrarlı rolünü açık şekilde ortaya koyuyor.