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'Sonunda birini döveceğim' deyip Aleyna Tilki isyan etti: 'Yasak' deyip hayranlarından istedi

'Sonunda birini döveceğim' deyip Aleyna Tilki isyan etti: 'Yasak' deyip hayranlarından istedi

Sen Olsan Bari, Sır, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım şarkılarıyla son yılların çok konuşulan ismi Aleyna Tilki son mesajıyla olay oldu.

'Sonunda birini döveceğim' deyip Aleyna Tilki isyan etti: 'Yasak' deyip hayranlarından istedi

2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.

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'Sonunda birini döveceğim' deyip Aleyna Tilki isyan etti: 'Yasak' deyip hayranlarından istedi

Tilki, Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısının ardından geçtiğimiz günlerde 'Real Love' isimli single'ını dinleyicilerle buluşturmuştu. 

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'Sonunda birini döveceğim' deyip Aleyna Tilki isyan etti: 'Yasak' deyip hayranlarından istedi

Tilki, yeni projeleri için geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.

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'Sonunda birini döveceğim' deyip Aleyna Tilki isyan etti: 'Yasak' deyip hayranlarından istedi

Londra'da bulunan 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 

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