'Sonunda birini döveceğim' deyip Aleyna Tilki isyan etti: 'Yasak' deyip hayranlarından istedi
Sen Olsan Bari, Sır, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım şarkılarıyla son yılların çok konuşulan ismi Aleyna Tilki son mesajıyla olay oldu.
2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.
115
Tilki, Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısının ardından geçtiğimiz günlerde 'Real Love' isimli single'ını dinleyicilerle buluşturmuştu.
215
Tilki, yeni projeleri için geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.
315
Londra'da bulunan 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
415