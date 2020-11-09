Sonuçların ardından Donald Trump'ın yeni hamlesi belli oldu!Miting düzenleyecek
ABD'de Demokratların adayı Joe Biden, başkanlık döneminde atacağı ilk adımların hazırlığını yaparken, ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla mitingler düzenleyecek.
ABD'de geçen hafta salı günü yapılan seçimlerde oyların küçük bir bölümünün sayım işlemi devam etse de Biden, Trump'ı geçerek seçim araştırma ve yayın kuruluşlarına göre başkanlık koltuğuna oturmasını sağlayacak kadar eyalette zafer kazanmış oldu.
Ocak ayına kadar koltukta kalmaya devam edecek olan Trump ve Kongre'deki pek çok Cumhuriyetçi ise seçim sonuçlarını kabul ettiğini gösteren herhangi bir açıklama yapmadı.
Reuters'ta yer alan habere göre seçim ekibinin sözcüsü Tim Murtaugh, Trump'ın seçim sonuçlarına itirazına kamuoyu desteğini artırmak için bir dizi miting düzenleyeceğini söyledi. Trump ayrıca bazı eyaletlerde
oyların yeniden sayımını isteyecek.
Pek çok eyaletin seçim yetkilileri ise seçimlerde büyük ölçekli bir usulsüzlük gözlenmediğini ifade ettiler.