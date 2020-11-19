Songül Ülkü'den şoke eden tecavüz itirafı 'Çıplak fotoğraflarımı Özcan Deniz'e yolladılar'

Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Perihan Abla'nın oyuncusu Songül Ülkü, UçanKuş TV'ye konuk olarak katıldı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Songül Ülkü, programda yaptığı açıklamalarla şaşırttı.