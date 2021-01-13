Songül Öden koronavirüse yakalanmıştı durumu ağırlaştı hastaneye kaldırıldı
Exxen'in Şeref Bey dizisinin başrolü Songül Öden, hastaneye kaldırıldı. Öden, koronavirüse yakalanmıştı.
Son olarak Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de Şeref Bey dizisinde oynayan Songül Öden koronavirüse yakalanmıştı. Hayranlarını üzen bu haber hızla yayılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu yüreklere su serpmişti fakat son haber herkesi yıktı.
Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz aylarda pandemi nedeniyle tiyatro oyunu ertelenen Songül Öden, 'Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum' sözleri ile üzüntüsünü dile getirmişti.
Songül Öden: 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenlidir.