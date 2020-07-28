Songül Öden iş insanı Arman Bıçakçı ile evlendi Arzum Onan nikah şahidi oldu

Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı'nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.